Friedberg

vor 52 Min.

Das Gasthaus Jungbräu in Friedberg sucht einen neuen Besitzer

Nach 16 Jahren wechselt der Besitzer des Gasthauses Zum Jungbräu in Friedberg. Ludwig Stief geht altersbedingt in den Ruhestand.

Plus Ludwig Stief war 16 Jahre lang Besitzer des Gasthauses Zum Jungbräu in Friedberg. Wie es mit der Kneipe in Zukunft weitergehen wird, ist jedoch noch nicht geklärt.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Das Gasthaus Zum Jungbräu in Friedberg steht zum Verkauf, denn Besitzer Ludwig Stief hört mit 67 Jahren altersbedingt auf. "Irgendwann muss Schluss sein", findet er. Jetzt sucht Stief einen passenden Nachfolger oder Nachfolgerin für seine Kneipe, was sich für ihn als schwierig herausstellt. Bislang ist noch unklar, was aus dem Gasthaus werden wird. Stief blickt auf 16 Jahre Erinnerungen an sein Lokal zurück, die ihm positiv im Gedächtnis bleiben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen