Das gläserne Weihnachtskind erklingt im Pfarrzentrum St. Jakob

Plus Am Wochenende war im Rahmen des Friedberger Advents wieder einiges geboten. Ein Programmpunkt davon war die Lesung von "Das gläserne Weihnachtskind" inklusiver musikalischer Untermalung.

Weihnachtlich-mystisch wurde es am Samstag im Pfarrzentrum St. Jakob. Anmutige Klänge einer Glasharfe konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer dort in zwei nacheinander stattfindenden Aufführungen verfolgen. Der Musiker und Kleinkünstler Martin Ruhland kam mit vielen Gläsern und einer feinen Stimme nach Friedberg, um die Weihnachtsgeschichte "Das gläserne Weihnachtskind" von Rudolf Herfurtner vorzutragen. Besonders die anwesenden Kinder waren begeistert von den weichen Klängen, die Gläser hervorbringen können.