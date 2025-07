Das hat es mit der Semmelspende am Sonntag auf sich

Am letzten Sonntag des Altstadtfestes ist die Semmelspende zum schönen Brauch geworden. Am Ende des Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche dürfen die Kirchgänger aus den Körben, die Friedberger Bäcker am Ausgang bereithalten, eine Semmel entnehmen. Jahrhundertelang kam diese Spende bedürftigen Friedbergern zugute.

Die „reichen Herzöge“ von Bayern-Landshut waren bekannt für ihren Reichtum und ihre prunkvolle Hofhaltung, die durchaus mit der von Königs- und Kaiserhöfen mithalten konnte. Der dritte und letzte der „reichen Herzöge“, Georg der Reiche (1455 - 1503), ist vor allem wegen der Landshuter Hochzeit bekannt. Am 26. Januar 1495 ließ er eine Urkunde in seiner Residenzstadt Landshut ausfertigen, um eine Almosenstiftung in 17 Städten seines Herzogtums ins Leben zu rufen.

Herzog Georg der Reiche bedachte auch Friedberg mit einer Almosenstiftung. Die materielle Grundlage für die Stiftung bildeten Besitzungen, die dem Herzog gehörten, so mehrere Güter und Hofstätten u. a. in Gaulzhofen, Klingen, Niederzell usw. Aus den Erträgnissen dieser Güter wurden für die Stadt Friedberg genau bemessene Almosen für bedürftige Friedberger festgelegt.

So musste der Rat der Stadt für sieben Gulden festes Lodentuch für die Fertigung von zehn Mantelröcken kaufen. Diese sollten arme Menschen erhalten, die darum demütiglich um Gottes Willen baten. Für die restlichen acht Gulden musste der Magistrat Brot, zur Hälfte Semmeln aus Weizenmehl und den anderen halben Teil aus Roggenmehl kaufen und am Montag nach dem dritten Fastensonntag in die Kirche bringen lassen.

Der Wohltäter für die Armen der Stadt Friedberg

Am Tag der Spendenausteilung mussten die herzoglichen Amtleute und der Magistrat Sorge dafür tragen, dass an diesem Tag nicht haufenweise Fremde in die Stadt gelassen wurden. Während der Spendenausteilung waren die Stadttore geschlossen. Auch bei der Austeilung der Semmeln am Ende des Gottesdienstes waren in der Stadtpfarrkirche alle Türen bis auf eine verschlossen. Jedermann erhielt auf sein Begehren eine Semmelspende. Blieben Semmeln übrig, so wurden sie als Almosen unter die Armen verteilt.

Der Wohltäter für die Armen der Stadt Friedberg, Herzog Georg der Reiche, ist in einem Medaillon der Rathausfresken auf der Südwand abgebildet. Warum Friedberg mit der ehemaligen „Haupt“- bzw. Residenzstadt Ingolstadt danach für ungefähr ein halbes Jahrhundert von den „reichen Herzögen“ in Niederbayern regiert wurde, kann man nachlesen in der Altstadtfestzeitung, die jeden Tag mit neuer Ausgabe während des zehntägigen Altstadtfestes am Fraghäusl der Stadt Friedberg geholt werden kann.