Das Museum ist ihr Traumjob - doch der Weg dorthin war hart

Plus Mariella Hosp verliebte sich bei ihrem Praktikum ins Museum im Wittelsbacher Schloss. Jetzt arbeitet sie dort als Museumspädagogin. Und hat viele Ideen.

Von Ute Krogull

Das Friedberger Museum will mit mehr locken als mit seinen Exponaten. Daher umfasst das Programm Lesungen, Kreativ-Workshops, Vorträge und besondere Führungen. "Programm-Macherin" ist die Museumspädagogin Mariella Hosp. Die 39-Jährige liebt Museen seit ihrer Kindheit, ins Schloss verliebte sie sich bei ihrem ersten Praktikum dort. Ein Gespräch mit ihr zeigt, dass Museumspädagogik bei Weitem nicht nur aufs Kinderprogramm beschränkt ist.

Fragen, die Hosp umtreiben, sind: Wie schafft man es, Menschen nach ihrem ersten Besuch erneut ins Museum zu locken? Und wie zieht man diejenigen an, die ein Museum sonst gar nicht besuchen würden - Alte und Junge, Männer und Frauen, alle Milieus? Für 2022 entwickelte sie ein Programm, das einen Schwerpunkt auf Kreativ-Angebote legt - Basteln, Kalligrafie, Schreiben. Wichtig sind natürlich auch Führungen, doch die mit einem speziellen Dreh. So ist in der Reihe "Geschichte mit Geschmack" ein Besuch im Museumscafé inklusive, es gibt das Entdecker-Programm für Kinder, den Museums-Mittwoch an Vormittagen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule sowie Workshops mit dem Bastel-Kiosk, der Autorin Katharina Maier und der Grafikerin Michèle Greiner. Der Start verlief so erfolgreich, dass das Museum diese Idee ausbaut.

