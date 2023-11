Friedberg

Das nächste Altstadtfest ist schon in Sicht

Plus Der Kulturausschuss des Stadtrats diskutiert über die Erfahrungen der Friedberger Zeit. Es gibt viel Lob, aber auch Anregungen und Kritik. Was 2025 alles anders und besser werden soll.

Von Thomas Goßner

Nach dem Altstadtfest ist vor dem Altstadtfest: Weil es 2022 wegen der Pandemie auf heuer verschoben wurde, feiert Friedberg bereits 2025, um wieder in den gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus zurückzukehren. Hinter den Kulissen laufen deshalb die Gespräche für die nächste Friedberger Zeit, berichtete Veranstaltungsleiter Frank Büschel im Kulturausschuss des Stadtrats. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Juli fließen in die Vorbereitungen ein. "Wir schauen, was wir anders und besser machen können", sagte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD).

Im Vorfeld hatte es einige Unsicherheiten gegeben. Wie würden die Friedbergerinnen und Friedberger auf die Verschiebung reagieren? Wären genügend Handwerker und Wirte bereit, sich zehn Tage lang zu engagieren? Müsste man angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage mit finanzieller Zurückhaltung der Besucher rechnen? Solche Sorgen erwiesen sich im Nachhinein aber als unbegründet.

