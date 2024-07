Das sind die Siegerteams beim Stadtradeln

Die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln und Schulradeln im Landkreis Aichach-Friedberg dürfen stolz auf ihre Leistung sein: 2119 Teilnehmer haben von 10. bis 30. Juni insgesamt 424.662 Kilometer erradelt und somit etwa 10,6 Mal den Äquator umrundet.

Bei der Preisverleihung in Friedberg zeichnete der stellvertretende Landrat Manfred Losinger die erfolgreichsten Teams und Teilnehmenden für diesen großartigen Erfolg aus. „Das letztjährige Ziel, die Entfernung bis zum Mond mit 384.400 Kilometern zu schaffen, konnte trotz des durchwachsenen Wetters in diesem Jahr sogar übertroffen werden“, stellte er lobend fest.

103 Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg waren am Start

Am Stadtradeln nahmen mit dem Landkreis auch die Stadt Friedberg, der Markt Mering sowie die Gemeinden Dasing und Kissing teil. Insgesamt waren 103 Teams am Start. Sie vermieden mit Ihrer Fahrleistung insgesamt 70,5 Tonnen Kohlendioxid im Vergleich zur Nutzung eines Autos mit Verbrennungsmotor. Damit konnten die Ergebnisse aus 2023 übertroffen werden, als 1.758 Teilnehmer in 110 Teams insgesamt 374.376 Kilometer radelten und damit 60,65 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

Bürgermeister Roland Eichmann begrüßte als Hausherr die Gäste und gratulierte zu ihrer Leistung. Er betonte, dass die Stadt Friedberg als fahrradfreundliche Kommune in den nächsten Jahren mehr in den Radverkehr investieren möchte; dazu gehöre natürlich auch die Teilnahme am Stadtradeln.

Der stellvertretende Landrat Manfred Losinger zeichnete anschließend die landkreisweiten Gewinner aus. Die Gruppe mit den meisten Kilometern waren die Genussradler aus Friedberg mit 17.382 Kilometern, gefolgt vom Radsportclub Aichach mit 16.000 Kilometern und Frisch auf Concordia aus Sielenbach mit 14.408 Kilometern.

Als Teams mit den meisten Kilometern pro Kopf wurden die beiden Dasinger Gruppen Kloa Loamaring und Marien-Apotheke für jeweils 1.265 bzw. 960 Kilometer pro Kopf ausgezeichnet.

Mit insgesamt 2.820 Kilometern war Markus Schmidt vom RSC Aichach am meisten unterwegs, gefolgt von den Dasinger Brüdern Hans Treffler (2.509 Kilometer) und Georg Treffler (2.262 Kilometer), beide vom Team Kloa Loamaring.

Bürgermeister Roland Eichmann gratuliert den Vertretern der Schulen zum Erfolg (von links): Dr. Veronika Kainz, Bianca Bauer, Oliver Limmer, Werner Funk, Andreas Bolleininger, Franz Nenninger, Andreas Pimpl, Luisa Weber, Brigitte Niedermeier. Auch stellvertretender Landrat Manfred Losinger (rechts) lobte das Engagement. Foto: Ulrike Schmid, Landkreis Aichach-Friedberg

Als Teil des Stadtradeln findet in Bayern auch das Schulradeln statt. Daran beteiligten sich 14 Schulen im Wittelsbacher Land. Gemeinsam radelten die 1.279 Teilnehmenden der großen Schulfamilie 173.213 Kilometer und vermieden dadurch 28,75 Tonnen Kohlendioxid. Landrat Klaus Metzger lobte für die drei besten Schulteams Preise über 300, 200 und 100 Euro aus. Erste wurde die Wittelsbacher-Realschule Aichach mit 173 Radelnden und 28.206 Kilometern, gefolgt von der Staatlichen Realschule Mering mit 172 Teilnehmenden und 25.367 Kilometern. Auf dem dritten Platz landete die Konradin-Realschule Friedberg mit 25.194 Kilometer von 129 Radelnden.

Neu in diesem Jahr war der Sonderpreis für Grundschulen, da dort die Strecken meistens kürzer sind und die Anzahl der Kinder oft geringer ist als an weiterführenden Schulen. Über 150 Euro durfte sich die Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg freuen. Hier fuhren 154 Radelnde zusammen 16.084 Kilometer. Eichmann ehrte die besten Friedberger Teams: die Konradin-Realschule, die Genussradler und die Theresia-Gerhardinger-Grundschule.

Bei gemütlichem Beisammensein tauschten sich die Fahrradfreunde bei einem kleinen Imbiss aus und waren sich alle einig, dass sie sich schon auf das Stadtradeln und Schulradeln 2025 freuen.

Weitere Informationen zu den Wertungen, auch aus den teilnehmenden Kommunen, gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-aichach-friedberg.