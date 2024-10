Ende der B300-Baustelle: Mit etwas Glück kann Verkehr bald wieder fließen

Das Ende ist absehbar: Nach rund drei Wochen sollen die Arbeiten an der B300 in Friedberg abgeschlossen sein. Die Baustelle zwischen der Rothenbergstraße und dem Ort Oberzell läuft seit dem 16. September. Normalerweise fahren täglich mehr als 10.000 Fahrzeuge auf dieser Strecke. Während der vergangenen Wochen mussten Fahrerinnen und Fahrer längere Umwege in Kauf nehmen. Doch in wenigen Tagen wird die Straße wieder freigegeben – zumindest, wenn das Glück mitspielt.

