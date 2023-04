Der Friedberger Musiksommer 2023 kann kommen

Pianist Evgeny Konnov spielt bei der Jahreshauptversammlung exklusiv für die Mitglieder des Freundeskreises.

Einen besonderen Hörgenuss gab es bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Friedberger Musiksommer. Der Pianist Evgeny Konnov über 70 Anwesenden im Pfarrzentrum St. Jakob sechs Etüden von Franz Liszt mit dem Titel "Études d‘ execution transcendante".

In der Augsburger Allgemeine war vor kurzen zu lesen: "Evgeny Konnov spielte sich bei seinem Konzert im Kleinen Goldenen Saal in den Pianistischen Olymp". Dies empfanden auch alle Mitglieder des Fördervereins an diesem Abend. Sie waren überwältigt von der Leistung des jungen Pianisten. Der Preisträger von mehr als 30 internationalen Klavierwettbewerben spielte aus dem zwölfteiligen Zyklus von Franz Liszt sechs Etüden, die für jeden Pianisten eine der größten Herausforderungen sind. An die Darbietung wagen sich nur wenige Pianisten seit der Entstehung dieses Werkes. Der Komponist hat bis zur Vollendung 26 Jahre daran gefeilt.

Junger Pianist will im Friedberger Schloss auftreten

Minutenlanger Applaus war der Dank des Publikums, wofür er sich mit der Zugabe einer weiteren Etüde bedankte. Nachdem er schon einige Male in Friedberg war, ist nun sein großer Wunsch, ein Konzert im Wittelsbacher Schloss zu spielen. Diesen Pianisten in der Versammlung zu hören, war durch die Verbindung von Vorstandsmitglied Jutta Nikolowski zu „Life Music Now“ möglich.

Der Hauptteil der Versammlung ging dann rasch über die Bühne. Heinz Oswald gab einen Rückblick über das Musikjahr 2022 nach Corona - zwei Ausflüge zu Konzerten, der Musiksommer und fünf Vorstandssitzungen. Die Beiträge der 250 Mitglieder, Sponsoren und private Spenden haben die Kasse laut Schatzmeister Herbert Maier gut gefüllt. Die Versammlung konnte somit einem Zuschuss für den Musiksommer 2023 zustimmen.

Am Programm des Musiksommers 2023 wird noch gefeilt

Gerd Horseling stellte den Entwurf des Programms für den Musiksommer 2023 vor. Am endgültigen Programm feilen Michal Friedlander und Karl-Heinz Steffens noch. Im abschließend gezeigten 40-minütigen Film über den Musiksommer 2019, zusammengestellt vom 2. Vorsitzenden Wilfried Höfl, wurden viele Erinnerungen an das Orchester der Staatsoper Prag, den Bassisten René Pape, den Hornisten Radek Baborak und Violin-Solist Kolja Blacher geweckt. (AZ)