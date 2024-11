Dreieinhalb Monate war der Gasthof Kreisi an der Friedberger Herrgottsruhstraße wegen Umbaus geschlossen. Die Komplett-Sanierung war ein finanzieller und handwerklicher Kraftakt. Bei einem Rundgang zeigen die Wirtsleute, was alles neu ist - nämlich sehr viel. Ganze Wände wurden eingerissen, das Lokal ist nun modern, aber trotzdem so richtig gemütlich.

