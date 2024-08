Der Lokschuppen ist der Mittagstreffpunkt in Friedberg

Pünktlich zur Mittagszeit freuten sich die Gäste im Friedberger Lokschuppen auf das frisch zubereitete Mittagessen. Aus der Küchenecke duftete es köstlich: Es gab leckere Maislaibchen mit Salat. Jeden Donnerstag von 12 Uhr bis 13 Uhr zaubert die 56-jährige Doris Kristl-Wenzel mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes Robert Wenzel und den ehrenamtlichen Helferinnen Angelika Markert und Theresa Hadula ein frisches Mittagessen für alle Gäste. Zur Nachspeise gibt es jedes Mal selbstgemachten Kuchen.

Diese Idee steht hinter dem Mittagstreff im Friedberger Lokschuppen

Finanziert wird das Ganze vom Bürgernetz Friedberg mit Unterstützung der AHo Stiftung. Die beim Bürgernetz hauptamtlich angestellte Jeanne Graf de Vergara erklärt das Konzept so: „Das Mittagessen ist für große und kleine Geldbeutel auf Spendenbasis. Es wird überwiegend bio, regional sowie vegetarisch gekocht. Dabei wird auch immer viel Wert auf Kreativität bei der Auswahl der Speisen gelegt.“ Der Mittagstreff diene vor allem der Geselligkeit und soll gegen Einsamkeit vor allem bei Senioren und Alleinstehenden vorbeugen. Doris Kristl-Wenzel bereitet dabei das Essen schon zu Hause in ihrer Gastro-Küche vor und stellt das Mittagessen dann vor Ort im Lokschuppen fertig. Mittlerweile hat der Mittagstreff viele Stammgäste aus der Umgebung. Wolfgang Albert kennt den Mittagstreff durch die Infobroschüre und kommt seitdem regelmäßig.

Der Werdegang der Mittagstreff-Köchin Doris Kristl-Wenzel ist interessant und vielseitig. Sie wohnt in Balzhausen, das etwa 45 km von Friedberg entfernt ist, und hat ursprünglich den Beruf der Arzthelferin gelernt. In der Altenpflegehilfe sowie als Krankenschwester hat sie auch bereits gearbeitet. Nebenbei hatte sie zudem ihr Hobby zum Beruf gemacht und Töpfern gelernt. Damit hatte sie sich ab 2006 selbstständig gemacht und Keramik in verschiedenen Läden verkauft. Hinzu kam noch eine weitere Selbstständigkeit im Bereich Feinkost mit Marmeladen, Saucen und Senf, die sie zunächst auf unterschiedlichen Märkten und dann in einem Laden in Friedberg verkaufte. „Als dann irgendwann vor Corona der Laden ‚Hexentreff‘ dort eingezogen ist, rutschte ich in die Gastro-Branche“, erzählt sie.

Mittagstisch in Friedberg: Termine und Rezept

Aktuell arbeitet sie in Krumbach in einem Tennisclub in der Gastronomie und donnerstags kocht sie für das Bürgernetz. Nebenbei ist sie auch noch im Tierschutzverein Langenau im Bereich Katzenschutz für streunende Katzen aktiv. Auf die Frage, wie sie es schafft, so viele Aufgaben unter einen Hut zu bringen, antwortet sie: „Durch die vielen Aufgaben kommt man nicht dazu, über das Weltgeschehen nachzudenken und über die Nachbarn zu schimpfen, sondern positiv aktiv zu sein“.

Anmeldungen zum Mittagstreff sind bis Mittwochnachmittag um 12 Uhr beim Bürgernetz Friedberg unter der Telefonnummer 0821/21702418 erwünscht.

Rezept: Doris Kristl-Wenzel verrät ihr Lieblingsrezept eines Mittagsgerichtes, das einfach zuzubereiten ist und gleichzeitig lecker schmeckt:

Maislaibchen (vier Portionen)

280 g Mais (Dose)

50 g Mehl

2 Eier

150 g Gouda gerieben

½ TL Salz

½ TL Pfeffer

½ TL Paprikagewürz

Etwas Fett zum Braten

Alle Zutaten zusammenmischen und auf Salat servieren.