Friedberg

06:30 Uhr

Wie der neue Anblick des Friedberger Marienplatzes bei den Bürgern ankommt

Das gute Wetter lockt Fußgängerinnen und Fußgänger auf die neuen Bänke am Marienbrunnen.

Plus Das Wetter am Montag lud zum Sonnenbaden ein. Die Gelegenheit nutzten in der Friedberger Innenstadt viele, um sich auf den neuen Bänken niederzulassen.

Von Bianca Dimarsico und Elias Pinnow

Noch ist nicht klar, ob die Liegebänke und Palmenbäume nach der Testphase im Oktober am Marienplatz stehen bleiben. Die Rückmeldung von Fußgängerinnen und Fußgängern zeigt allerdings schon jetzt eindeutig: Die verkehrsberuhigte Zone kommt gut an. Einige Verbesserungsvorschläge gibt es trotzdem.

