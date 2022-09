Der Weltladen Friedberg lädt ein zur "Fairen Woche"

Der Friedberger Weltladen nimmt teil an der deutschlandweiten Aktion "Faire Woche" - mit einem Stadtspaziergang und einer Gesprächsrunde über Nachhaltigkeit.

Seit mehr als 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September Menschen dazu ein, Veranstaltungen zum Thema Fairer Handel in ihrer Region zu besuchen oder selber zu organisieren. Das diesjährige Motto lautet "Fair steht dir #fairhandeln für Menschenrechte weltweit". Auch dieses Jahr wieder mit dabei: der Weltladen in Friedberg. Die Mitarbeiterinnen haben zwei spannende Veranstaltungen geplant.

Der Weltladen entstand im Juni 1998 aus einer Arbeitsgruppe der Pfarrei St. Jakob. 20 Ehrenamtliche und eine hauptamtliche Mitarbeiterin bieten seitdem am Marienplatz ausgewählte Produkten des fairen und gerechten Handels an und unterstützen durch Aktionen und den Verkauf von Waren die Haiti-Kinderhilfe.

Ökologin nimmt Interessierte mit auf eine besondere Stadttour durch Friedberg

Am Freitag, 30. September, nimmt die Ökologin Eva Bahner Interessierte mit auf eine Stadttour der besonderen Art. Unter dem Motto "Fairer Handel und fairer Umgang mit Geld" begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen nachhaltig-fairen Stadtspaziergang durch Friedberg und besuchen Orte des Wandels, an denen die Zukunft schon begonnen hat. Gleichzeitig sollen sie sich selber mit der Frage konfrontieren, was schon heute verändert werden kann, damit die nachfolgende Generation ein gutes Leben führen kann. Ziel ist es, die eigene Sicht auf die Welt zu hinterfragen. Der Treffpunkt ist vor dem Weltladen in Friedberg um 17 Uhr.

Eine Woche später, am 7. Oktober, lädt Linda Kaindl zu einem Gespräch im Weltladen zwischen 9 und 12 Uhr ein. Die Pädagogin engagiert sich für Nachhaltigkeit und beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Facetten eines nachhaltigen Lebensstils. Fragen nach einem nachhaltigen Konsum, fairem Handel und Fashion und Mobilität sowie Selbstversorgung tragen sich bei Kaindl bis ins Private. Mit der eigenen Familie versucht sie, "so viel, wie möglich umzusetzen". Das gehe beispielsweise von Plastikvermeidung bis hin zum eigenen Permakulturgarten.

Austausch über Nachhaltigkeit und fairen Handel in Friedberg

Die Besonderheit bei der Permakultur liege darin, von den Pflanzen und der Umgebung zu lernen und in Kreisläufen zu denken - im Einklang mit der Natur. Dadurch kann der Boden optimal genutzt werden, erklärt die Friedbergerin. Im Juni nahm Kaindl mit ihrem Garten bei der Fernsehsendung "Bayerns Gartenküche" des Bayerischen Rundfunks teil. Bei der Veranstaltung im Weltladen möchte sie vor allem mit den Friedbergerinnen und Friedbergern ins Gespräch kommen und von diesen wissen, wie sie selber versuchen, einen nachhaltigen und fairen Lebensstil umzusetzen. Sie wird aus ihrem Alltag berichten und hofft, dass man durch das Gespräch der Frage ein bisschen näherkommt, was in Friedberg für Nachhaltigkeit und fairen Handel getan werden kann.