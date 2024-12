Derchinger Weihnachtsmarkt findet am 14. und 15. Dezember statt

Es ist wieder so weit: Bürgerinnen und Bürger freuen sich auf das Wochenende in Derching. Dank zahlreicher Unterstützer und Gäste findet wieder ein karitativer Weihnachtsmarkt statt. Für die ansässigen Vereine spielt gesellschaftliches Engagement eine große Rolle. Bereits zum vierten Mal geben sie sich alle Mühe, ein besonders helles Licht im allgemeinen Weihnachtsglanz zu sein.

Durch aktive (Mit-)Gestaltung und Unterstützung konnte im vergangenen Jahr die Rekordsumme von über 5000 Euro in Verbindung mit dem‚karitativen Weihnachtsmarkt erzielt werden. Drei der Organisatoren übergaben jeweils 1500 Euro an die Vertreter von Kindergarten, Freiwilliger Feuerwehr Derching und Kriseninterventionsteam (KIT). Der Restbetrag sichert zukünftige Anschaffungen.

Die Organisatoren sind sich einig: Einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg verdanken sie allen Unterstützern. „Weihnachten trägt für jeden eine ganz persönliche Bedeutung: Mitgefühl, Zusammenhalt und die Freude am Schenken und Geben ist die Triebfeder die uns antreibt und verbindet. Diese Werte wollen wir auch in diesem Jahr gemeinsam erleben und sagen schon mal herzliches Vergelt’s Gott an alle Beteiligten“, sagt das Team.

Beim Markt gibt es hausgemachte Eintöpfe, Vegetarisches, Bratwurst, selbstgebackene weihnachtliche Leckereien und heiße Getränke. Wer gerne shoppt, kann liebevoll gestaltete Geschenke erwerben und für die kleinen Gäste wurden Kasperltheater und Kinderschminken organisiert. Adventliche Musik und Feuerstellen runden die besinnliche Stimmung ab.

Weihnachtsmarkt in Derching 2024: Termine und Öffnungszeiten

Der karitative Weihnachtsmarkt in Derching findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, auf dem Liebfrauenplatz statt. Öffnungszeiten sind Samstag, 16 bis 21 Uhr, und Sonntag, 10 bis 14 Uhr. (AZ)