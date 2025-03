Spuren des Bombenkriegs im Zweiten Weltkrieg im Derchinger Forst

Inmitten idyllischer Umgebung erinnern Kriegsspuren an Leid und Gewalt. 60 Bombenkrater finden sich auf 30 Hektar im Derchinger Forst.

Seit dem 17. August 1940 war Augsburg immer wieder das Ziel von Luftangriffen, die besonders den beiden kriegswichtigen Werken Messerschmitt und MAN galten. In letzterem wurden die Dieselmotoren für die U-Boote gefertigt, in ersterem das Jagdflugzeug Me 109 und gegen Ende des Krieges das erste luftstrahlgetriebene Flugzeug der Welt, die Me 262. Bei 20 Bombardierungen wurden in Augsburg 3000 Häuser total zerstört, 4600 schwer beschädigt. In manchen Stadtteilen wurden bis zu 50 Prozent der Wohngebäude vernichtet, die Zahl der Toten durch die Luftangriffe wird auf etwa 1500 beziffert.

Der schwerste Angriff erfolgte vom 25. auf den 26. Februar 1944. In drei Wellen warfen zunächst 200 US-Bomber auf die Messerschmitt-Werke, dann 248 britische und in einer dritten Welle 290 britische Bomber 460 Luftminen, 680 Sprengbomben, 500 Markierungsbomben, 300 000 Brandbomben auf die Messerschmitt-Werke und die Stadt ab, deren historischer Kern großenteils zerstört wurde. Über 80 000 Menschen wurden obdachlos und flohen aus der Stadt, viele ins benachbarte Friedberg und in die Dörfer im Wittelsbacher Land. Alle verfügbaren Feuerwehren der Gegend mussten zur Bekämpfung der Brände in Augsburg eingesetzt werden.

1945: BBC kündigt im Weltkrieg Bombardierung bei Derching an

Im Februar 1945 kündigte der verbotene Sender BBC London, den viele in der Nacht auf dem Dachboden heimlich abhörten, die Bombardierung eines Hitlerjugend-Lagers im Derchinger Forst an. Allerdings irrte der Sender. Denn es gab weder im Derchinger Forst noch in der näheren und weiteren Umgebung ein HJ-Lager. Doch englische Bombenflugzeuge bombardierten den Bereich des Derchinger Forstes, in dem sich nach ihrer Beschreibung das Lager befinden sollte.

Über 60 Krater rissen die Bomben auf etwa 30 Hektar, nur etwa 1,8 Kilometer von der alten Derchinger Pfarrkirche entfernt. Einige weitere Punkte auf der Geländereliefkarte lassen vermuten, dass noch mehrere Blindgänger im Boden stecken. Meistens waren es die Avro „Lancaster“, die bekanntesten schweren Bomber der britischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Sie konnte maximal 6,35 Tonnen Bomben mitführen. Eine Sprengbombe mit ca. 500 kg erzeugte einen Krater von 12 Metern Durchmesser und vier Metern Tiefe.

Es ist anzunehmen, dass einige Bomber aus dem für Augsburg oder München vorgesehenen Geschwader den Derchinger Forst als Ziel hatten. Hätte es damals wirklich ein HJ-Lager dort gegeben, wäre kein Stein auf dem anderen geblieben. Heute zeugen die vielen Trichter, die langsam zuwuchern und sich durch Bodenerosion verfüllen, von einer schrecklichen Zeit. Und noch immer werden Blindgänger gefunden, also Bomben, die nicht explodiert waren, wie unlängst in Haunstetten in der Nähe des früheren Messerschmitt-Flugzeugwerks.

Wanderung im Derchinger Forst: Das ist die Route

Die Wanderung ist Teil des 14 Stationen umfassenden Derchinger Besinnungswegs und führt im östlichen Derchinger Forst an den vielen Bombentrichtern vorbei, wobei einige direkt neben dem Wanderweg zu sehen sind. Sie beginnt am Parkplatz an der Straße von Derching nach Frechholzhausen. Eine Station des Besinnungswegs mit dem Thema Heimatverbundenheit steht am Waldeingang.

Man läuft nach Osten in den Wald hinein. Bald beginnen auf der rechten Seite etwas zurückgesetzt die Bombentrichter. Der Weg macht einen weiten Rechtsbogen und erreicht eine größere Kreuzung. In diesem Bereich sehen wir auch neben der Straße Trichter. An der Kreuzung biegen Wanderer scharf nach rechts ab. Auf beiden Seiten kann man jetzt Bombentrichter wahrnehmen.

Bald erreichen die Spaziergänger den Waldrand. Kurz zuvor nimmt der Besinnungsweg das Thema der Bombentrichter unter dem Begriff „Frieden und Freiheit“ auf. Sie wandern nun durch Felder weiter bis zur Verbindungsstraße Derching-Frechholzhausen. Auf ihr geht es nach rechts gut 100 Meter weiter. Um nicht diese vielbefahrene Straße laufen zu müssen, biegen Wanderer dann in einen Feldweg nach links ab, gehen am Waldrand nach rechts entlang und erreichen über die folgende Waldstraße nach rechts wieder den Ausgangspunkt.

Wegstrecke: ca. 3 km

