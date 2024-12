Zusammen 800 Jahre bei Gruma

Auf betrieblichen Weihnachtsfeiern lässt man gemeinhin das vergangene Jahr Revue passieren und feiert gemeinsam die erzielten Erfolge. So auch bei Gruma, während 54 der rund 800 Mitarbeitenden darüber hinaus für ihre langjährigen Betriebszugehörigkei­ten geehrt wurden. Darunter feierten elf Angestellte ihr 20-jähriges, einer sein 30-jähriges und zwei ihr sage und schreibe 40-jähriges Jubiläum. Zusammen können die geehrten Jubilare auf 820 Jahre Karriere bei Gruma zurückblicken.

Die Ehrung wurde im Rahmen der Weihnachtsfeier vorgenommen. Nachdem ein festli­ches Abendessen serviert wurde, bedankte sich die Geschäftsführung für die langjährige Arbeit der Mitarbeitenden, bevor der Abend mit stimmungsvoller Live-Musik ausklang.

„In schnelllebigen Zeiten wie diesen ist eine starke Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber nicht selbst­verständlich“, sagt Sophie Gruber, Mitglied der Geschäftsleitung. „Aber genau das macht uns als mit­telständischen Familienbetrieb aus: Das starke Band zwischen Kollegen, Kolleginnen und Unterneh­men. Wir bieten ein Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, hohem Mitwirkungs- und Verantwor­tungsgrad, einem überdurchschnittlichen Betriebsklima und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Bei all un­seren Unternehmungen steht auch immer der Mensch im Mittelpunkt. Und so sind wir sehr stolz auf unser engagiertes Team, das uns schon so lange die Treue hält und somit den Erfolgsschlüssel für un­seren Unternehmenserfolg darstellt.“

Gruma stockt 2024 das Personal um 64 Mitarbeiter auf

Im Jahr 2024 investierte die Gruppe stark in ihre Unternehmensbereiche und -standorte. Das Personal wurde um 64 Personen aufgestockt; allein 17 neue Auszubildende starteten bei Gruma in diesem Jahr ins Berufsleben.

Das Unternehmen Gruma Nutzfahrzeuge GmbH verkauft, wartet und vermietet Gabelstapler sowie Land- und Kommunaltechnik der jeweiligen Marktführer und ist als Handelsunternehmen für Nutz­fahrzeuge eines der führenden Unternehmen im bayerischen Wirtschaftsraum. (AZ)