Friedberg

vor 17 Min.

Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Friedberger Immobilienfirma

Plus Ein Makler hat vergessen, in einer Zeitungsanzeige auf die Ölheizung hinzuweisen. Deshalb soll er 7500 Euro Strafe zahlen. Vor Gericht klagt er über Bürokratie.

Von Manuel Rank

Eine Immobilienfirma aus Friedberg inseriert in einer Zeitung. Eine Wohnungsanzeige wie diese hat die Firma schon öfter aufgegeben – ohne Probleme. Doch bei dieser Annonce hat der Immobilienmakler vorgeschriebene Angaben vergessen. Das wirft die Deutsche Umwelthilfe der Maklerfirma vor. Der Verein hatte geklagt und 7500 Euro Strafe gefordert. Er kontert vor Gericht, es handle sich bei der Angabe nur um eine Marginalie.

Nun musste sich das Friedberger Unternehmen vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Verhandelt wurde wegen wettbewerbsrechtlichen Vertragsstrafenanspruchs in der Kammer für Handelssachen. In dem Prozess ging es aber um mehr: Der Beklagte äußerte Unverständnis über den deutschen Bürokratie-Dschungel und über Gesetze und Verordnungen, die in der Praxis kaum umsetzbar seien.

