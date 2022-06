Friedberg

Die Fête de la Musique 2022 in Friedberg bricht Rekorde

Plus 4500 Gäste strömen zu dem Musikfest in Friedberg. Es spielen mehr Bands, die Stimmung ist fröhlich. Trotzdem feilt die Stadt an Verbesserungen.

Von David Honold, Ute Krogull

Bei sommerlichen Temperaturen kamen am Dienstagabend 4500 Menschen in die Friedberger Innenstadt. Dort fand ein wahres Fest der Musik, die Fête de la Musique, statt. "Es tut gut, mal wieder richtig abzuschalten und sich einfach vom Gesang und der Musik treiben zu lassen", sagte eine Besucherin. Mit dieser Meinung war sie nicht allein. Egal ob bei Besucherinnen oder Musikern: Man sah überall strahlende Gesichter. Das Kulturamt zieht positive Bilanz - und hat schon Ideen für 2023.

