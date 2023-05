Friedberg

vor 48 Min.

Die Fledermaus: gruselig oder doch schützenswert?

Plus Was die Fledermaus so besonders macht, erklärt Julian Treffler vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz beim Rundgang ums Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Von David Honold Artikel anhören Shape

Dass die kleinen Säuger ihr schlechtes Image dem Menschen zu verdanken haben, ist wohl bekannt. Trotzdem ist die Gruselassoziation wahrscheinlich die häufigste, wenn es um die Fledermaus geht. So auch bei der Gruppe, die sich abends am Wittelsbacher Schloss in Friedberg versammelt hat. Einige der anwesenden Kinder fragen: "Sind Fledermäuse aggressiv und böse?" Diesen negativen Eindruck der Fledermäuse kann Julian Treffler vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in einem gut einstündigen Rundgang ausräumen – vielmehr wies er auf die Besonderheiten dieses Tiers hin und warum es schützenswert ist.

Zu Beginn berichtet Treffler einige Fakten. In Bayern seien 24 Fledermausarten beheimatet und im Kreis Aichach-Friedberg 16. Die Zwergfledermaus – wie der Name bereits vermuten lässt die kleinste unter den Flattertieren – ist dabei am häufigsten verbreitet, sowohl in Deutschland als auch in Friedberg. "Diese Art ist so klein, dass sie mit angelegten Flügeln hier reinpasst", erklärt Treffler und hebt dabei eine kleine Streichholzschachtel in die Luft. Somit finden die kleinsten Fledermäuse etwa unter Dachziegel oder auch in einen Rollladenkasten einen Unterschlupf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen