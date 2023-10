Die Friedberger Kräuterweiber sind sozial engagiert

Die Friedberger Kräuterweiber verkaufen auf jedem Altstadtfest ihre Waren und spenden die Einnahmen auch dieses Jahr für wohltätige Zwecke.

An den Friedberger Kräuterweibern kommt auf dem Altstadtfest niemand vorbei. Viel zu gut sind die Likörchen und Konfitüren, die die Frauen für den guten Zweck verkaufen. Seit 15 Jahren spenden sie ihren Erlös an wohltätige Organisationen, sagt Monika Hofmann. "Über 9000 Euro wurden dieses Jahr eingenommen", erzählt Ingrid Becke. Das Geld wird auf sieben Organisationen aufgeteilt.

Ein Teil des Geldes wird an den Verein Ubuntu gespendet, der am Victoria-See in Kenia humanitäre Hilfe leistet. Ein weiterer Teil geht an den Verein Hilfe für Kinder aus Tschernobyl, der Kinder und Familien aus der radioaktiv bestrahlten Region unterstützt. Außerdem geben die Kräuterweiber einen Teil an den Verein der Haiti Kinderhilfe, bei dem Hofmann stellvertretende Vorsitzende ist. Auch an lokale Projekte wird ein Teil gespendet. Unterstützt werden der Krankenhaus-Förderverein, das Kinderheim, die Sozialstation und der Förderverein der Theresia-Gerhardinger-Grundschule.

Friedberger Altstadtfest: 9000 Euro Einnahmen bei den Friedberger Kräuterweibern

Für den guten Zweck bereiten die Kräuterweiber das ganze Jahr ihre Ware vor. Die nächste Möglichkeit von den Kräuterweibern etwas zu kaufen und dadurch etwas Gutes zu tun, ist auf dem karitativen Christkindlmarkt. Auch dort werden sie ihre Waren anbieten.