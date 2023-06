Friedberg

Die Friedbergerin Julia Roth arbeitet im weiten Alaska

Plus Julia Roth war nach dem Studium in Alaska und half an einer deutsch-amerikanischen Schule. Wie ist das Leben im legendären nördlichsten US-Bundesstaat?

Ein schlafender Elch im Garten und Bären-Spray beim Wandern – diese und noch mehr Geschichten hat Julia Roth in ihrem rund fünfmonatigen Aufenthalt in Alaska erlebt. Der angehenden Lehrerin für Sport, Mathematik, Biologie und Deutsch hat Alaska gut gefallen, auch wenn es so einige Herausforderungen gab, wie sie erzählt.

"Alaska ist ziemlich kalt", erklärt die 25-Jährige. Das Problem bei der Ankunft: Ihr Koffer wurde am Frankfurter Flughafen vergessen. So kam sie erstmals ohne Winterklamotten in Anchorage an, der größten Stadt Alaskas. Roth: "Dort hat es im Winter meistens unter null Grad. Das kälteste waren minus 20." Bei dem herzlichen Empfang der Gastfamilie war die Kälte aber schnell vergessen. Ihren Gastgeschwistern half sie immer wieder bei den Deutschhausaufgaben, und sie freundeten sich schnell an. "13 Prozent der Menschen in Alaska haben eine deutsche Abstammung und viele Kinder lernen ab der Grundschule Deutsch als Zweitsprache", so Roth, die selbst an einer Schule als Lehrassistentin arbeitete. Sie sei überrascht, wie schnell die Kinder die Fremdsprache lernen, obwohl sie im Alltag nicht gesprochen wird. Selber arbeitete sie in einer deutsch-amerikanischen Schule.

