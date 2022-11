Friedberg

vor 34 Min.

Vor diesen Herausforderungen stehen die Tafeln im Wittelsbacher Land

Die ehrenamtlichen Helferinnen von der Friedberger Tafel sortieren Obst und Gemüse und verpacken es in Tüten. Diese können so schneller an die Menschen ausgeteilt werden.

Plus Die Tafeln im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell ausgelastet. In Mering herrscht ein akuter Helfermangel. Aber wie sieht es in den anderen Standorten aus?

Von Verena Hanner, Verena Hanner, Eva Weizenegger

Die Tafeln im Landkreis Aichach-Friedberg arbeiten aktuell an ihren Grenzen. Durch den Zulauf der Ukraine-Flüchtlinge haben sich die Haushalte, die sie versorgen, fast verdreifacht. Vor allem Mering ist davon betroffen, sie haben im Moment einen akuten Helfermangel. Die Ehrenamtlichen bestehen zum Großteil aus Rentnern, die als Fahrer arbeiten oder im Lager Lebensmittel sortieren und packen. Aber mit dem Alter sind immer weniger fit genug, um die vielen Kisten zu schleppen.

