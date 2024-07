Die Mut-Tour machte Halt in Friedberg

Am Wochenende machte die Mut-Tour Halt in Friedberg. Bei sonnigem Wetter kamen die Teilnehmenden am Rathaus mit einigen Menschen in Kontakt und konnten sich über das Thema psychische Gesundheit und das Projekt austauschen. Die Mut-Tour hat das Ziel, einen offenen Umgang mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zu fördern. Dazu fahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch ganz Deutschland. Das Etappenteam, das in Friedberg haltmachte, war Mitte Juni in Regensburg gestartet und ist bis Ulm unterwegs – auf Fahrrad-Tandems und zu Fuß. Dabei legt das Team eine Strecke von rund 380 Kilometern zurück.

An den einzelnen Stationen stellen die Teilnehmenden Informationen zur Initiative Mut-Tour sowie dem Trägerverein Mut fördern e.V. vor – auch ortsansässige Vereine präsentieren teils eigene Unterstützungsangebote. Zusätzlich organisiert die Mut-Tour an mehreren Orten Mitmach-Aktionen, die es möglich machen, die jeweiligen Etappenteams auf dem eigenen Fahrrad oder zu Fuß für einen kleinen Teil des Weges zu begleiten. (AZ)