Die neue BRK-Tagespflege in Friedberg hat noch freie Plätze

Seit fast einem Jahr ist die Tagespflege des Bayerischen Roten Kreuzes in den neuen Räumen am Sparkassenplatz in Friedberg. Bis zu 24 Gäste können auf einer Nutzfläche von 590 Quadratmetern von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.15 Uhr betreut werden. Die Sonne scheint, auf der Terrasse im Erdgeschoss des Gebäudes sind die Sonnenschirme aufgespannt. Im hellen, freundlichen Raum sitzen zwei ältere Frauen mit einer Betreuungskraft an einem Tisch. Eine der Frauen schaut sich alte Postkarten an und liest vereinzelt die Grußbotschaften, die andere hört zu. Die übrigen Gäste ruhen sich gerade zur Mittagszeit eine Stunde aus. „Jeder kann frei entscheiden, ob er lieber ausruhen oder vielleicht mit einer der Betreuungskräfte einen kurzen Spaziergang machen will“, sagt Inga Manneck. Sie ist seit 2009 Leiterin der Tagespflege des BRK-Kreisverbandes in Friedberg. Zu Beginn war die Einrichtung in der Hans-Seemüller-Straße untergebracht, bevor sie 2014 in die Räume der BRK-Zentrale in der Hans-Böller-Straße zog. Doch nach neun Jahren stand wieder ein Umzug an. . „Wir wollten noch mehr Gästen die Möglichkeit bieten, die Tagespflege zu nutzen“, erklärt Joachim Bauch. Bei einem Tag der offenen Tür können sich am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 16.00 Uhr, die Besucherinnen und Besucher ein Bild von der neuen Einrichtung machen.

Der Standort der BRK-Tagespflege in Friedberg wurde bewusst im Zentrum gewählt

Bauch ist Pflegedienstleister für die BRK-Einrichtungen der Tagespflege in Aichach und Friedberg sowie der Ambulanten Pflegedienste. „Momentan gibt es in Friedberg noch freie Plätze, doch wir benötigen dringend mehr Pflegepersonal.“ Zur Investitionssumme macht das BRK keine konkreten Angaben. „Wir sind Mieter in diesem Gebäude und ein Teil unserer Sonderinvestitionen oder auch Sonderwünsche sind im Mietpreis enthalten und einen anderen Teil haben wir im Rahmen einer Schlussrechnung selbst abgegolten“, sat Elke Kinner vom BRK-Kreisverband. Zuschüsse für diese Tagespflege gab es keine, mit Ausnahme der Digitalförderung in Höhe von 4.300 Euro.

Die Gäste der BRK-Tagespflege in Friedberg treffen sich gerne am Nachmittag zur gemütlichen Schafkopfrunde Foto: Joachim Bauch, BRK

Der Sparkassenplatz in Friedberg wurde vom BRK bewusst gewählt, weil es vom Standort her ein sehr frequentierter Platz und damit die Einrichtung auch in der Bevölkerung präsent ist. Für die Gäste habe es den Vorteil, dass sie im Rahmen von Spaziergängen schnell in der Altstadt sind und in das aktive Leben besser eingebunden werden können.

Die Tagespflege wird zunehmend nachgefragt, weiß Joachim Bauch. Anfangs wurden die Kosten dafür noch nicht übernommen, mittlerweile zahlt die Pflegekasse den Betrag ab der Pflegestufe II. Die Gäste werden morgens entweder mit den Bussen des BRK direkt zu Hause abgeholt und nach Friedberg gebracht oder die Angehörigen übernehmen das selbst. „Wir starten mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag“, sagt Monica Halasz. Sie ist seit 2019 stellvertretende Leiterin der Friedberger Tagespflege. Neben den zwei examinierten Krankenpflegerinnen, sind noch eine Pflegehelferin, zwei Betreuungskräfte sowie sechs Fahrer bei der Tagespflege angestellt. Hinzukommen die Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst ableisten. „Derzeit sind wir noch auf der Suche nach FSJlerinnen oder Bufdis“, sagt Joachim Bauch.

Inga Manneck und Monica Halasz zeigen, wie abwechslungsreich der Tag für die Gäste der Tagespflege in Friedberg sein kann. Foto: Eva Weizenegger

Großes Lob von den Gästen für die BRK-Einrichtung

Den Vormittag verbringen die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm. „Nach dem Frühstück werden die notwendigen Medikamente gegeben oder pflegerische Maßnahmen getätigt“, schildert Halasz. Eine Vollpflege wird nicht angeboten. „Bei uns steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt“, sagt Inga Manneck. Man versuche, individuell auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. „Hier erleben viele ältere Menschen, dass sie mit ihrer Person geachtet und geschätzt werden“, sagt Manneck. Das fange schon bei der Verpflegung an. Geliefert wird das Essen von den Kliniken an der Paar. „Doch wenn unsere Gäste mal Lust auf einen Kaiserschmarren haben, macht der Chef der Küche das möglich.“ So schreibt ein Gast: „Von Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen - einfach supergut.“ Auch die Spiele am Nachmittag machen Spaß und die gemütlichen Schlafsessel „einfach klasse“. Besonders das Pflegepersonal und die Betreuungskräfte erhalten viel Lob von den Gästen und Angehörigen. „Alle von der Tagespflege machen ihre Arbeit mit soviel Liebe.“

Ebenfalls neu am Sparkassenplatz ist der ambulante Pflegedienst des BRK in Friedberg. Die Teamleiterin Jolanta Surowczyk arbeitet dort mit elf Mitarbeitenden und betreut derzeit 40 Pflegepatienten. Hinzukommt noch die Beratungseinsätze für pflegende Angehörige. „Wir bemühen uns mit unserem Team, dass zu den Patienten stets die vertraute Pflegekraft kommt“, hebt Surowczyk hervor. Das BRK bildet zudem auch Pflegefachkräfte aus und sucht neue Mitarbeitenden für den ambulanten Pflegedienst. „Wir würden gerne unser Gebiet noch im südlichen Landkreis ausdehnen“, so Joachim Bauch. Neben dem Stadtgebiet und den Ortsteilen von Friedberg sind die Kräfte auch in Kissing tätig.