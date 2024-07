Die Stadtkapelle Friedberg begeistert mit Melodien aus Musical und Film am Schlossweiheronzert

Alle Stühle waren besetzt und die Besucher und Besucherinnen warteten mit warmen Jacken und Decken auf den Beginn des romantischen Konzerts am Friedberger Schlossweiher. Für die etwa einstündige Veranstaltung standen Melodien aus Musical und Film auf dem Programm. Die Solistin Amelie Möritz sang bei vier Stücken mit. Als Bastian Langner sich für das Lied „On the Sunny Side of the Street“ (An der sonnigen Seite der Straße) zum Orchester begab, strahlte plötzlich sogar die Abendsonne durch die Bäume. Nach dem langanhaltenden Applaus hörte das Publikum noch den alten Schlager von Paul Lincke „Berliner Luft“. Schon im Herbst steht das nächste Konzert auf dem Programm.

Andreas Thon dirigiert das Konzert

„Habe die Ehre“ begrüßte Vorsitzender Simon Mies die vielen Besucher und Besucherinnen, darunter als besondere Ehrengäste den Bürgermeister Roland Eichmann, den zweiten Bürgermeister Richard Scharold, den stellvertretenden Landrat Manfred Losinger, Ehrenbürger Peter Feile, die anwesenden Stadträte und den Bezirksdirigenten Matthias Stößlein. Er versprach einen vergnüglichen Abend, der nach einer Woche Gezittere nun bei trockenem Wetter stattfinden konnte. Die 45 Musiker und Musikerinnen saßen schon in ihrer blauen Tracht bereit und warteten auf den Einsatz ihres Dirigenten Andreas Thon. Ein Programm in schriftlicher Form gab es nicht. Immer wieder spannend und amüsant moderierte Thon das nächste Stück an. Nach der Melodie zu „Die Brücke am Kwai“ standen Filmmelodien von Ennio Morricone auf dem Programm. Der italienische Komponist schrieb die Musik für mehr als 500 Filme, darunter ist sicher die Melodie auf der Mundharmonika aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ eine der bekanntesten, verriet Thon.

„Ich träumte einen Traum, dass die Liebe niemals sterben werde, nun hat das Leben den Traum zerstört“, kündigte er den Einsatz für Amelie Möritz in der emotionsgeladenen Ballade „I dreamed a dream“ aus „Les Misérables“ an. Bravorufe erhielt die junge Sängerin für das sehr deutlich und hervorragend gesungene Stück „Gabriella sang“ aus dem Film „Wie im Himmel“, dem sie das bewegende Lied der starken Elisabeth „Ich gehöre nur mir“ folgen ließ. Die Stadtkapelle Friedberg wagte sich auch an ein Medley aus Andrew Lloyd Webbers dramatischen Musical „Das Phantom der Oper“. „1994 geschrieben, schon 1997 am Broadway und seit 2002 in Hamburg zu sehen“, begann Andreas Thon. Es war gleich klar, dass es sich um das weltberühmte Musical „Der König der Löwen“ handelte. Manche Besucherinnen bewegten zu den schwungvollen Melodien die Füße oder Finger im Takt mit. Das geplant letzte Stück stammte aus dem Jahr 1930 und wurde durch Louis Armstrongs zwölf Platteneinspielungen bekannt. „On the Sunny Side of the Street“ sang der Solist Bastian Langner, bevor er gemeinsam mit Amelie Möritz den Oldie von Paul Lincke „Berliner Luft“ zum Besten gab. Begeistert klatschte das Publikum mit.

Das Herbstkonzert ist für den 19. Oktober in Friedberg geplant

„Ich habe das Konzert der Stadtkapelle schon mehrmals beim Altstadtfest gehört. Die Melodien aus Film und Musical gefielen mir sehr gut. Schade, dass es so kurz war“, verriet Angelika Sießmayr. Immer wieder überrascht, wie gut die Stadtkapelle spielen kann, war Manfred Losinger. „Es war einfach mega“, sagte Ulrike Sasse-Feile. Kein Konzert der Stadtkapelle Friedberg verpasst Richard Scharold.

Info: Das Herbstkonzert der Stadtkapelle Friedberg findet am 19. Oktober statt. Beim Altstadtfest 2025 wird am 11. Juli erneut ein Konzert am Schlossweiher stattfinden.