Drei Frauen lassen Klassik in Herrgottsruh greifbar werden

Drei Frauen geben am Sonntag, 28. Juli, um 16 Uhr in der Friedberger Herrgottsruhkirche den Ton an. Zum Ende der ersten Jahreshälfte hat der Kirchenmusiker Roland Plomer zwei Sängerinnen von Format und eine Cellistin eingeladen, um Stücke der Musikliteratur einem interessierten Hörerkreis nahezubringen.

Vanessa Fasoli, weit über Augsburg hinaus bekannt als Mezzosopranistin und auch eine Friedberg öfters zu hörende Stimme, bringt die Altistin Judith Werner mit und wird sich mit ihr bei mehreren Stücken duettieren. Als klanglicher Gegenpart ist die junge Spanierin Teresa Álvarez Garcia als Cellistin zum wiederholten Mal Gast. Zudem unterstützt sie in Begleitfunktion die beiden Sängerinnen. Teresa arbeitet seit Beendigung ihrer Studien in Augsburg und Madrid als freischaffende Künstlerin und ist auf vielen bedeutenden Konzertpodien bereits erfolgreich durchgestartet.

Sie wird mit der Interpretation des Cellokonzertes in D-Dur von J. Haydn und einer Solosuite von Johann Sebastian Bach eine Kostprobe ihres Könnens geben. Panis angelicus, Mariettas Lied für die Laute und On eagle`s wings - das sind nur drei Stücke, genannt für eine Vielzahl von Liedern, die zu hören sein werden.

Karten für das Konzert gibt es für 15 Euro ausschließlich an der Abendkasse ab 15.15 Uhr. (AZ)