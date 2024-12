Dreimal 500 Euro für Schulandheimverein

Zu den schönen Adventstraditionen im Landkreis zählt die jährliche Spendenaktion von jeweils 500 Euro des Raiffeisenkreisverbandes, der Sparkasse Aichach-Schrobenhau­sen und der Stadtsparkasse Augsburg an den Schulland­heim­verein Aichach-Friedberg. Rainer Genswürger von der Stadtsparkasse Augsburg begrüßte in seinen Räumen die Kollegen Peter Burnhau­ser vom Raiffeisenkreisverband und Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schroben­hausen. Die Spenden in Empfang nahmen die Vorsitzenden des Schullandheimvereins, Erwin Gerst­lacher und Anton Schoder, die Bür­­germeister aus Ried und In­chenhofen und Claudia Genswürger, die ehemalige Schul­amts­direktorin und Geschäftsfüh­re­rin. Diese tat es allerdings zum letzten Mal, da sie beruflich nach Augsburg gewechselt hatte und auch nicht mehr im Landkreis wohnt. Ihre Nachfolgerin: Lisa Eisert, eine Lehrerin an der Mittelschule Friedberg.

Der Schullandheimverein fördert Klassenfahrten. Dieses Jahr wurden 2215 Kinder und Jugendliche aus 104 Klassen mit 27.891 Euro unterstützt. Um einen Zuschuss kann sich je­de Schule bewerben. Einzige Vor­gabe: Die Fahrt muss einen päda­gogischen Nutzen haben. Aufgrund der gestiegenen Kosten in allen Bereichen wurden die Zuschüsse erhöht. Zum Beispiel gibt es bei Fahrten mit vier Übernachtungen 15 Euro pro Kind und bei zwei Übernachtungen 10 Euro. Das Geld kommt aus Spenden und Beiträgen. Mitglieder sind unter anderem die Städte und Gemeinden, der Landkreis selbst sowie Firmen und Privatpersonen. Das För­dervolumen ist heuer im 30. Jahr auf 258.584 Euro ange­wachsen. Das ur­sprüngliche Vorhaben, ein Schul­landheim zu bauen, verfolgt der Verein inzwischen nicht mehr.