Ein Container bringt Spenden in die Partnerstadt Zafi

Ein Container mit Hilfsgütern soll sich im August von Friedberg aus in die Partnerschaft Zafi aufmachen. Das Partnerschaftskomitee hat den Spendenaufruf gestartet und bittet um Unterstützung.

Der Container für Togo wird vom Pastoralreferent Vincent Semenou vorbereitet. Hierfür sammelt er noch folgende Gegenstände:

PC s

Bildschirme

Fernsehgeräte

Drucker

Smartphone + Kabel

Nähmaschinen ( auch mechanische)

Schulranzen/ Rucksäcke/ Sportbeutel und Schreibutensilien

Sportartikel

Elektrische Geräte ( Küchengeräte, Kochplatten, Kühlschränke, Mixer..)

Werkzeug ( Bohrer, Schrauber, Hammer….)

Fahrräder

Noch nicht abgelaufene medizinische Produkte

Gehstöcke

Brillen

Die Firma Elektro Treffler hat sich bereit erklärt, die Elektrogeräte für den Zoll vor Verschickung des Containers kostenfrei zu prüfen. Die Abgabe der Gegenstände kann beim neuen Bauhof vor dem Wertstoffhof in der Münchner Straße 68 in Friedberg erfolgen. Dabei sollen Spenderinnen und Spender angeben, dass Waren für Zafi in Togo bestimmt sind. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. (AZ)