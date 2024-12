Ein Feuerwerk aus Tönen beim Silvesterkonzert in Herrgottsruh

Das alte Jahr gebührend mit Musik verabschieden – das ist in Friedberg möglich. Der für das Silvesterkonzert verantwortliche Leiter, Roland Plomer, lädt zu einem Feuerwerk mit Tönen in die Herrgottsruhkirche ein. Der Beginn ist um 21 Uhr, das Ende nach 70 Minuten. Somit bleibt den Besucherinnen und Besuchern auch genügend Zeit, den Jahreswechsel zu Hause noch feiern zu können.

Das Programm erwartet die Zuschauer in Friedberg

Auf dem Programm stehen diesmal auch weltliche Themen, wiedergegeben von einem Holzbläserquintett unter der Leitung von Anselm Wohlfarth, Augsburg. Stücke aus Walt Disneys Film „Dschungelbuch“ reihen sich an Themen aus Saint Saens „Karneval der Tiere“ und Arien aus der Operette “Die Fledermaus“.

Auch für geistliche Musik ist Platz. So kommt Mozarts „Tu virginum corona“ aus der Motette „Exultate jubilate“ ebenso zu Gehör wie sein „Laudate dominum“. Dabei wird die Sängerin Vanessa Fasoli vom Holzbläserquintett begleitet. Die Orgel wird für klangliche Abwechslung sorgen, indem unter anderem die „Toccata in seven“ von John Rutter in einem Arrangement für Bläserquintett und Orgel aufgeführt wird, Musik aus dem Altarbereich und von der Orgelempore im Wechsel.

Der hohe Stellenwert dieses alljährlich stattfindenden Konzertes zeigt sich auch darin, dass es im Kartenvorverkauf nur noch wenige Karten zu erwerben gibt. Dennoch gibt es an der Abendkasse Karten zu ermäßigten Preisen mit leichter Sichteinschränkung. Der Blick in die hell erleuchtete Barockkirche, gepaart mit Musik und möglicherweise nicht der optimalen Sicht auf die Musiker, ist in jedem Fall auch ein Erlebnis.