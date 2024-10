Ein Kunstspecht zeigt im Friedberger Krankenhaus seine Werke

Unter dem Titel „Die Welt, die ich liebe“ zeigt die Friedberger Hobby-Künstlerin Sviatlana Kistler ab sofort bis Ende Januar 2025 insgesamt 19 Werke mit Öl- und Acrylfarbe im Krankenhaus Friedberg. Die Bilder sind für Mitarbeitende und Patienten sowie deren Besucher zu den offiziellen Besuchszeiten zwischen 11 und 19 Uhr im Erdgeschoss in den Fluren links und rechts von der Info-Theke am Haupteingang zu sehen. Es gelten nach wie vor Regelungen für Besuche, die auf der Website des Krankenhauses unter www.klipa.de veröffentlicht sind. Die Klinikleitung bittet darum, diese zu beachten.

Ausstellung im Krankenhaus Friedberg zeigt Bilder von Sviatlana Kistler

„Ich male, was mir gefällt und was ich schön finde. Mir ist wichtig, dass ich mit meinen Werken eine schöne Welt zeige, gerade in diesen Zeiten“, berichtet Sviatlana Kistler. Die 61-jährige Künstlerin, die in Friedberg wohnt, hatte in den vergangenen beiden Jahren bereits bei gemeinsamen Kunstausstellungen der Friedberger Kunstspechte teilgenommen. Seit diesem Jahr ist sie auch Mitglied im Friedberg Kunstspechte Verein. Nun hofft Sviatlana Kistler, dass sie mit ihren konkreten Darstellungen in überwiegend leuchtenden Farben bei den Betrachtern im Krankenhaus Friedberg positive Gefühle erzeugen kann. Die im Friedberger Krankenhaus ausgestellten Werke tragen unter anderem Titel wie: „Eine andere Welt“, „Sommerabend“ und „Hortensien“.

Icon Vergrößern Dieses Werk von Sviatlana Kistler trägt den Titel „Jugend“. Foto: Sviatlana Kistler Icon Schließen Schließen Dieses Werk von Sviatlana Kistler trägt den Titel „Jugend“. Foto: Sviatlana Kistler

Dass Bilder der Kunstspechte im Krankenhaus zu sehen sind, ist übrigens keine Ausnahme. Neben regelmäßigen Ausstellungen sind im Gebäude zahlreiche Kunstwerke der Künstler zu sehen, die sich auch in der Sozialstation Friedberg und im Karl-Sommer-Stift finden lassen. Doch auch Ausstellungen sind im Friedberger Krankenhaus keine Seltenheit. In diesem Jahr hingen dort etwa schon Bilder des Hobby-Künstlers und promovierten Theologe Elias Stangl. Der Vater dreier Kinder war bei einem Besuch im Krankenhaus Friedberg auf die Idee gekommen, seine Werke für eine Ausstellung anzubieten. (AZ)