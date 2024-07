Ein Stück Bayern für die Ohren: Karten für Oimara im Schlosshof zu gewinnen

Der bayerische Singer-Songwriter Beni Hafner alias Oimara, was gebürtiger Almenmensch bedeutet, tritt am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr mit seiner Band im Friedberger Schlosshof auf. Der Künstler bringt neben seiner Gitarre viel bayerischen Witz und Mundart auf die Bühne.

Das Konzert in Friedberg findet im Rahmen der Open-Air-Wochenenden im Friedberger Schlosshof statt. Für den Auftritt von Oimara am kommenden Freitag verlosen wir drei Mal zwei Tickets. Wenn Sie gewinnen wollen, schicken Sie uns bis Mittwoch, 24. Juli, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Oimara“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)