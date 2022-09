Friedberg

vor 19 Min.

Eine Audiotour führt durch die Geschichte(n) von St. Jakob

In der Kirche St. Jakob in Friedberg werden täglich Audioführungen angeboten.

Plus Ganze dreimal musste die Stadtpfarrkirche in Friedberg neu errichtet werden. Den Grund dafür erfahren Besucherinnen und Besucher bei täglichen Audioführungen.

Von Manuel Rank

Mit dem letzten Glockenschlag des 16-Uhr-Läutens erklingt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg ein festliches Orgelspiel. Nach Abklingen des letzten Tons erschallen durch Lautsprecher die Stimmen von Pater Steffen Brühl und Pastoralreferent Armin Rabl. Die Beiden begrüßen die Besucherinnen und Besucher der Kirche und laden sie ein zu einem geschichtlichen Rundgang durch sämtliche Epochen, die die Jakobskirche im Wandel der Zeit durchlaufen hat. So funktioniert es.

