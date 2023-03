Friedberg

18:30 Uhr

Eine Zeitreise mit der Jugendkapelle Friedberg

Plus Die Musiker begeistern mit ihrem Frühjahrskonzert. In der ausverkauften Stadthalle sind ein abwechslungsreiches Programm und musikalisches Talent zu erleben.

Von David Honold Artikel anhören Shape

Dirigent und Leiter der Jugendkapelle Andreas Thon begrüßt vor dem Konzert die Gäste, die sich alle das beliebte Frühjahrskonzert nicht entgehen lassen wollten. Natürlich durfte eine kleine Ehrung von vielen Mädchen und Jungen, die erst kürzlich ihre Bläserprüfung bestanden hatten, auch nicht fehlen. Danach wurde es musikalisch und durchweg humorvoll.

Das Konzert eröffneten erstmals die Jüngsten unter den Nachwuchsmusikerinnen und Musikern, mit dem Stück "When The Saints Go Marching In". Die Köpfe der sechs kleinen Mädchen und Buben konnte man gerade so hinter den großen Notenständern sehen, was dem Publikum ein wahrhaft goldigen Anblick darbot. Der Applaus des Publikums war - auch für die klasse musikalische Leistung - danach umso größer.

