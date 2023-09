Friedberg

Eiscafé-Chefin Elisabeth Schück liebt es, wenn es heiß hergeht

Plus In unserer Serie „Mein Sommer“ fragen wir Menschen, wie sie ihren Sommer verbringen. Diesmal: Elisabeth Schück, Chefin der Eisdiele Tutti Frutti in Friedberg.

Als „Kwien Lissy“ ist Elisabeth Schück – ehemals Matijc – schon seit Jahren als Servicekraft in Friedberger Lokalen tätig - seit zwei Jahren ist sie ihre eigene Chefin. 2021 übernahm die Friedbergerin mit der quirligen Art die Eisdiele Tutti Frutti. Da hatte sie bereits für drei Jahre als Bedienung in dem Café gearbeitet. „Mein Chef hat mir die Eisdiele dann verpachtet, weil ich so gut arbeiten kann, hat er gemeint und weil ich so viel Spaß daran habe“, so Schück.

Ihr Beruf macht ihr großen Spaß. Sie kennt die Kundinnen und Kunden gut, die wiederum ihre sympathische Art mögen. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt Schück. Dementsprechend viel Zeit verbringt sie in der Eisdiele an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße. Die Sommermonate seien hart und sehr stressig. Aber auch harte und stressige Arbeit, die sich lohnt: „Es ist schön, dass meine Gäste so gerne zu mir kommen, weil ich so lustig bin und ich freue mich, dass das Geschäft so gut geht, dass die Leute noch Eis kaufen.“ Nach getaner Arbeit nimmt die Eisdielenchefin zu Hause eine kalte Dusche oder ein Fußbad – zumindest eine kleine Erholung.

