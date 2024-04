Ensemble "The Real Comedian Harmonists" tritt im Schloss auf

Plus Ein nostalgischer Abend erwartete das Publikum im Friedberger Schloss mit den The Real Comedian Harmonists. Denn die Originale wurden 1935 verboten.

Bei den ersten Takten überlegte das Publikum gebannt, ob da nicht doch das Original von der Konserve aus den Lautsprechern tönt. Aber es war wirklich live. Knapp 90 Jahre nach dem jähen, von den Nationalsozialisten betriebenen Ende einer musikalischen Erfolgsstory: Die Bedrohung seitens der Nationalsozialisten wird in der erzählten Geschichte mit jeder Minute stärker. Dementsprechend legt sich ein dunkler Schleier auch auf die Lieder.

Das Ensemble, das sich im Schloss für die Erinnerungs-Revue „Die Comedian Harmonists“ einfand, hat daran gefeilt, den Klang der legendären Berliner Gesangsgruppe zu erreichen und verzauberte die Zuhörerinnen und Zuhörer am Freitag in der ausverkauften Vorstellung.