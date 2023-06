Friedberg

Erhöhung von Kitagebühren: Eltern rufen zur Demo auf

In den Einrichtungen des Kinderheimvereins in Friedberg sollen die Gebühren drastisch steigen.

Plus Um bis zu 40 Prozent sollen die Gebühren in den Einrichtungen des Kinderheimvereins in Friedberg steigen. Die Eltern stört auch die Kommunikation.

Die Aufregung ist groß. Um bis zu 40 Prozent sollen die Gebühren bei den Krippen und Kindergärten des Kinderheim e. V. in Friedberg ab September steigen. Das betrifft Hunderte Familien: Der Verein ist Träger von acht Einrichtungen im Stadtgebiet und beschäftigt dort 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier stehen hohe Tariferhöhungen an. Während daher die Gebührenerhöhungen für den Verein alternativlos sind, stört viele Eltern eine empfundene "Willkür".

"Ich bin fast vom Stuhl gekippt, als ich von den Zahlen gehört habe", erzählt Beatrice Stamp, die Vorsitzende der Elternbeiräte des Kinderheim e. V.. Diese Zahlen sehen vor, dass die Gebühren beispielsweise für ein Kindergartenkind bei über neun Stunden Betreuung von 170 auf 240 Euro steigen. Das ist aber noch nicht alles. In einem solchen Fall würde das Kind schließlich noch ein Mittagessen zu sich nehmen. Dieses kostet nach zwei Erhöhungen ab September 95 Euro, im Januar waren das noch 75,50 Euro. Aber auch bei den Kindern, die lediglich drei bis vier Stunden im Kindergarten betreut werden, steigen die Beiträge: von 122 auf 150 Euro. Eine Erhöhung um knapp 23 Prozent. Etwas geringer fällt die prozentuale Steigerung bei den Kitagebühren aus: Diese bewegt sich in allen Betreuungszeiten um die 20 Prozent. Am Donnerstag wollen Eltern daher auf die Straße gehen und in einer Kundgebung auf das Problem aufmerksam machen.

