Friedberg

vor 17 Min.

Erster inklusiver Spielplatz in Friedberg errichtet

In Friedberg wurde vor Kurzem ein inklusiver Spielplatz eröffnet. Ein kleiner Junge hat sichtlich Spaß an den Spielgeräten.

Plus Bei Inklusion wird ein Bereich oft nicht mitgedacht: Spielplätze. In der Afrastraße in Friedberg wurde nun einer errichtet. Über weitere wird diskutiert.

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Rutsche, Wippe und Schaukel gibt es auf fast jedem Spielplatz. Der Spielplatz, ein Ort, an dem viele Eltern ihre Kinder sorgenlos herumtollen lassen können, bleibt anderen oftmals verwehrt. Denn für Menschen mit Behinderung stellen manche Spielgeräte oder alleine der Zugang eine Barriere dar. In Friedberg wurde vor Kurzem ein inklusiver Spielplatz an der Afrastraße fertiggestellt: Dort können nun alle Kinder spielen.

