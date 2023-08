Erstes Candlelight-Konzert mit Tausenden Kerzen im Schlosshof

Das Publikum genießt beim Candlelight-Konzert ein optisches und akustisches Erlebnis. Das herannahende Gewitter verstärkt die außergewöhnliche Atmosphäre.

Für hervorragende Unterhaltung und einen Augenschmaus sorgte das Candlelight Concert der weltweit agierenden Event-Plattform Fever. Tausende von LED-Kerzen tauchten den ausverkauften Friedberger Schlosshof in eine einmalige Atmosphäre, während das Streichquintett Anna Rehker Ensemble die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi interpretierte. Unterstützt wurden die Musikerinnen und Musiker vom herannahenden Gewitter, das die musikalischen Jahreszeiten mit Donnergrollen untermalte. Die über 300 Zuschauer und Zuschauerinnen erlebten an diesem ganz besonderen Abend den Zauber eines multisensorischen Live-Musikerlebnisses, was sie mit anhaltendem Applaus und abschließend mit Standing Ovations quittierten.

Da verziehen die vielen Gäste auch, dass sich anfangs vor dem Einlass eine Warteschlange bis zum Anfang der Schlossbrücke gebildet hatte. „Das ist heute die erste Veranstaltung dieser Art“, relativierte Sonja Weinfurtner. Die „Schlossmanagerin“ konnte an diesem Abend aber nicht etwa die Beine hochlegen, sondern half fleißig mit, obwohl ein anderer Veranstalter für das Konzert verantwortlich zeichnete. Mit offensichtlicher Freude verriet sie, dass die Candlelight Concerts eine feste Reihe unter den Schlossveranstaltungen werden sollten.

Veranstaltung der Event-Plattform Fever verzaubert Friedberger

Das Anna Rehker Ensemble verzauberte das Publikum ohne Ausnahme. Dabei warfen die LED-Kerzen ihr flackerndes Licht an die Mauern des Schlosshofes. Fast schien es, als ob das flammenlose Licht auf magische Weise zu den gespielten Noten tanzen würde. Einen noch charmanteren Rahmen für die „Vier Jahreszeiten“, konnten sich die Gäste nicht vorstellen.

Die rund 300 Gäste quittierten das multisensorische Livemusikerlebnis mit anhaltendem Applaus. Foto: Christine Hornischer

Das Ehepaar Sebastian und Isolde Witt aus Friedberg brachte es auf den Punkt: „Wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hinschauen oder hinhören sollen. Dieser Abend hat etwas Magisches.“ Wie recht sie haben sollten, bewiesen die Musikerinnen und Musiker mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Meisterwerkes von Vivaldi. Dieser hatte sich über die vier Jahreszeiten seine individuellen, musikalischen Gedanken gemacht. Dabei lassen die Ecksätze der Sinfonie die Bilder der verschiedenen Jahreszeiten im Kopf entstehen.

„Jeder der vier Sätze von Vivaldi enthält, passend zu den Jahreszeiten, auch Winde“, erklärte Moderatorin Anna Rehker, welche beim Wechsel der musikalischen Phasen erklärte, was jetzt dann auf der Bühne passiert. „Diese Winde dürfen wir heute live erleben.“ So waren es im ersten Satz die drei Vögelchen, die dank des virtuosen Geigenspiels als Vorreiter des „Frühlings“ um die Wette trillerten. Im Sommer verrieten die Geigen die Unlust, wenn man trotz der drückenden Schwüle versucht, sich zu Aktivitäten aufzuraffen.

Erst ein gewaltiges Gewitter fegt im Finale des „Sommers“ die Hitze mit heftiger Gewalt hinweg. „Das können unsere Gäste heute Abend live miterleben“, lachte die Moderatorin. Zum Glück setzte das reale Gewitter, jeden Moment erwartet, erst nach Konzertende ein. Im „Herbst“ dagegen schäkerten und sangen Bauern, um die Ernte zu feiern. Und im „Winter“ war es so kalt, dass die Gäste musikalisch Zähne klappern hörten. „Jeder kennt doch das Gefühl, wenn man von der Eiseskälte an den warmen Ofen kommt“, meinte Rehker. Diesen Ofen symbolisieren heute die Kerzen.

Musikgenuss bei Kerzenschein im Schlosshof von Friedberg

„,Fever hat es sich zum Ziel gesetzt, die klassische Musik einem breiten Publikum zu öffnen“, erklärte Caterina Pacini von der Event-Plattform. Die Agentur verbinde ein kulturelles Erlebnis mit besonderen Veranstaltungsorten. „Dieser Musikgenuss zusammen mit besonderen Orten und Tausenden von Kerzen bietet ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmte die junge Frau. Und sie verriet: „Mir gefällt Friedberg ausgesprochen gut.“