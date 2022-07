Friedberg

vor 54 Min.

Es geht um Millimeter: Junger Friedberger auf dem Weg zum Darts-Profi

Der 14-jährige Friedberger Quentin Glass spielt im Bayernkader Dart - und will in die Nationalmannschaft.

Plus Millimeter können über Sieg oder Niederlage entscheiden: Quentin Grass aus Friedberg spielt im Bayernkader Darts. Was den 14-Jährigen an der Trendsportart fasziniert.

Von Anna Katharina Schmid

Der Dartpfeil liegt zwischen seinen Fingern wie ein Stift. Dann dreht Quentin ihn einmal blitzschnell - sein Markenzeichen. Er holt aus und der Pfeil flirrt durch die Luft, bis er auf die Scheibe trifft. Sofort folgt der zweite, dann mit einer ebenso flüssigen Bewegung der dritte. Quentin Grass trainiert jeden Tag, übt die Wurftechniken, feilt an seinem Stand. Aus einem Zeitvertreib während der Pandemie entwickelte der 14-jährige Friedberger eine große Leidenschaft für Darts und heimste schnell Erfolge ein. Er spielt auf nationaler Ebene im Kader des Bayerischen Dartverbands (BDV), erst kürzlich gewann er ein wichtiges Turnier in Basel. Während Darts in anderen Ländern bereits zu den beliebtesten Sportarten gehört, gewinnt es in Deutschland erst noch an Popularität, doch das mit hoher Geschwindigkeit. Was macht den Reiz aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen