Espresso für einen guten Zweck

Großen Anklang fand eine besondere Aktion, mit der der Förderverein Sozialstation Friedberg sein Motto „Wir helfen Helfen“ in die Tat umgesetzt hat. Vorsitzender Dr. Hannes Proeller und Vorstandsmitglieder des Vereins waren mit einer Kaffee-Bar im Ford-Oldtimer auf dem Wochenmarkt auf dem Marienplatz präsent. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich bei einer Tasse Espresso oder Cappuccino, die es auf Spendenbasis gab, über die Arbeit des gemeinnützigen Fördervereins zu informieren, der soziale und karitative Projekte in Friedberg finanziell fördert. Den Erlös der Aktion rundet der Vereinsvorstand großzügig auf, sodass die Hochwasserhilfe 2024 der Kartei der Not mit 2000 Euro unterstützt werden kann.

