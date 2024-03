Friedberg

17:45 Uhr

Expertin spricht beim Frauenforum Aichach-Friedberg über Antifeminismus

Plus Empfang zum Weltfrauentag in Friedberg: In einer Zeit, in der rechtsextreme Bewegungen zunehmen, stehen Frauenrechte besonders im Fokus.

Von Brigitte Glas

In den letzten Jahren hat sich eine besorgniserregende Ent­wicklung in der politischen Land­schaft breitgemacht: eine Zunahme rechtsextre­mer und populistischer Bewegun­gen, die nicht nur die Grundlagen der Demokratie, sondern auch die hart erkämpften Rechte von Frauen bedrohen. Das Frauenforum Ai­chach-Friedberg hat für den Empfang zum Welt­frau­entag eben dieses Thema gewählt. Dass dieses Thema dringlich und aktuell ist, wurde allen Anwesenden sofort klar. Als Festrednerin war Dr. Katrin Degen gekommen. Seit über zehn Jahren forscht sie in diesem Themenkomplex und wurde dafür auch schon mehrfach mit Mord und Vergewaltigung bedroht. Um sich und ihr Kind zu schützen, darf in den Medien kein Foto von ihr mehr erscheinen.

Jacoba Zapf vom Frauenforum Aichach-Friedberg begrüßte die Gäste beim Frauenempfang im Wittelsbacher Schloss. Foto: Brigitte Glas

Der Antifeminismus ist auf dem Vormarsch

„Acht Prozent der Bevölkerung be­sit­zen ein manifestes extrem rech­tes Weltbild“, begann Degen ihren Vortrag, fast noch schlimmer sei, dass sich die Zahl in den vergan­genen beiden Jahren verdreifacht habe. Dazu kämen noch die unge­zählten Sympathisanten. Anschläge mit rechtsradikalem Hintergrund ver­übten nicht wahnhafte Einzel­tä­ter. „Das Bild bröckelt“, so Degen. Der Feminismus habe viel erreicht, aber auch der ebenso alte Antife­mi­nismus. Eine Anschuldigung sei, der Feminismus sei schuld an der niedrigen Geburtenrate, weil die Frauen eben zu egoistisch seien. Gerade bezüglich Antifeminismus seien die Rechten in aller Welt gut vernetzt. Vor einem Jahr sei die Meldestelle Antifeminismus ins Le­ben gerufen worden, bei der Vor­fäl­le solcher Art gemeldet werden kön­nen. Erstes Ergebnis: Zwei bis drei Fälle pro Tag kommen ans Licht.

