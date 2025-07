Die Friedberger Zeit endet mit Feuer und Wasser

Das Timing war perfekt: Gerade als die Cordonisten mit ihren Fackeln, gefolgt von Bürgermeister Roland Eichmann mit seiner Familie und allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auf den Marienplatz einbogen, begannen dicke Regentropfen vom Himmel zu fallen. Schon im Vorfeld hatten Veranstaltungsleiter Frank Büschel und sein Team entschieden, dass aufgrund der nahenden Gewitterzelle der traditionelle Fackelumzug zum Ende des Friedberger Altstadtfestes rund eine halbe Stunde früher startet. Mit Lautsprecherdurchsagen bat Büschel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deshalb, sich vorzeitig am Sammelplatz an der Mittelschule einzufinden. Sicherheit geht vor und die Feuerwehr reagierte sofort darauf. So konnte der Fackelumzug rechtzeitig gerettet werden.

Icon Galerie 59 Bilder Es war ein familiäres, entspanntes Altstadtfest, das trotz eines aufziehenden Gewitters mit dem Fackelzug am Sonntagabend sein offizielles und auch besonders emotionales Ende mit hunderten Friedbergerinnen und Friedbergern nimmt.

Doch es half alles nichts. Die Spannung beim Warten am Marienplatz war deutlich zu spüren: Schafft es der Umzug noch rechtzeitig vor dem Gewitter an den Marienplatz? Das führte auch dazu, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer sich lieber unter Dachvorsprüngen zurückzogen. Andere wiederum organisierten sich noch schnell einen Regenschirm. Und ganz Findige setzten sich eine Waschschüssel vom Stand der Bader über den Kopf. Keine schlechte Idee, denn zu den Trommeln mischte sich um kurz vor zehn der Donner. Noch während die Fackelträger sich vor der Bühne postierten, brach der Regen los. Dicke Tropfen prasselten auf Friedberg herab und Wind setzte ein. Die Feuerwehr positionierte sich an der ganzen Strecke mit Wasserbottichen, um im Notfall sofort eingreifen zu können.

Mit dem Fackelumzug verlassen viele das Altstadtfest

Die Abschlussrede von Bürgermeister Eichmann fiel aufgrund des Wetters deutlich kürzer als sonst aus, aber nicht weniger emotional. Er sprach von einem weinenden Himmel und einem wunderbaren Fest, auch wenn es jetzt aus ist: „Es war ein fantastisches 13. Altstadtfest. Es war genauso, wie wir es uns gewünscht haben.“ Er dankte allen Mitwirkenden, den Initiatoren des Festes und den Menschen, die sich monatelang dafür eingesetzt haben: den Aktiven in der Stadtverwaltung, dem Bauhof, dem Organisations-Team rund um Festivalleiter Frank Büschel. Danke sagte er auch allen Gruppen, die sich eingebracht und für ein wunderbares Fest gesorgt haben. „Haltet dieses Fest im Herzen bis zum nächsten Mal in drei Jahren“, so Eichmann.

Nach dem Fackelumzug nutzten viele die Gelegenheit, sich von der diesjährigen Friedberger Zeit endgültig zu verabschieden, sodass als es am späteren Abend erneut gewitterte, nur noch wenige Gäste auf dem Fest unterwegs waren. Ein vorzeitiger Abbruch des Altstadtfestes stand laut Frank Büschel dabei aber nicht im Raum.