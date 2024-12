Fahrer verliert Ladung vom Hänger - und hält nicht an

Ein Mann war am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Transporter auf der Kreisstraße AIC 25 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Abfahrt zum Industriegebiet kam ihm ein Fahrzeuggespann entgegen. Wie die Polizei berichtet, lösten sich vom Anhänger des Gespannes Teile der Ladung bzw. Eisstücke und trafen den entgegenkommenden Transporter. Die Motorhaube und die Windschutzscheibe wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500. Euro. Laut Polizei fuhr der Lenker des Gespannes weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden. (AZ)

