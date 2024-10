Am Sonntag ereignete sich in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr auf dem St.-Jakob-Platz in Friedberg eine Verkehrsunfallflucht. Laut Polizei wurde ein geparkter weißer Škoda Octavia an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

