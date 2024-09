Frau vergisst Essen auf dem Herd: Feuerwehr rückt in Friedberg aus

Die Nachbarn wählten den Notruf: Am Samstag gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in Friedberg. Grund war ein schrillender Rauchmelder in der Hermann-Löns-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Geräusch ebenfalls wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte mit einer Leiter über den Balkon in die betroffene Wohnung gelangen.

Feuerwehr gelangt über Balkon in die Friedberger Wohnung

Die 57-jährige Bewohnerin wurde schlafend angetroffen, sie hatte Speisen auf dem Herd vergessen. Die Frau wurde leicht verletzt mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert. An der Wohnung entstand augenscheinlich kein Schaden, sie konnte nach Durchlüftung wieder betreten werden. (AZ)