Friedberg feiert junge Sportstars: Welt- und Europameisterin geehrt

Am Wochenende fand in Baden-Baden die deutsche Sportlerin- und Sportler-Wahl des Jahres statt, mit allem, was dazugehört: mediales Aufgebot, Sportstars, so weit das Auge reicht, und Glamour ohne Ende. Einen Tag darauf rollte die Stadt Friedberg im historischen Rathaussaal den roten Teppich für ihre ganz persönlichen Sportstars aus. Denn es gab einiges zu feiern: Eine gewonnene Jugendeuropameisterschaft, vier Weltmeister- und zwei Vize-Weltmeistertitel, dazu noch einige dritte Plätze und diese allesamt in der Friedberger Paradesportart Wasserskifahren.

