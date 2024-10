Friedberg führt am Donnerstag eine Verkehrszählung durch

Die Stadt Friedberg führt am Donnerstag, 10. Oktober, an mehreren Stellen im Stadtgebiet Verkehrszählungen mittels Kameratechnik durch. Hintergrund ist eine Verkehrsuntersuchung zum Vorhaben „Wohnungsbau auf dem ehemaligen Areal der Vinzenz-Pallotti-Schule“.

Die Aufzeichnungen im Bereich der Münchner Straße/Wiffertshauser Straße und der Geistbeckstraße/Singerstraße sollen Aufschluss geben über die Verkehrsströme in einem Zeitraum von 24 Stunden. Der Aufbau der Kameras erfolgt bereits am Mittwoch, der Abbau findet am Freitag statt. Die Montage der Kameras wird vorwiegend an Lichtmasten oder Verkehrszeichenmasten vorgenommen.

Datenschutzrechtliche Bedenken gibt es laut der Stadt Friedberg bei dieser Art der Verkehrszählung nicht, da bei der verwendeten Kameratechnik weder Fahrzeugkennzeichen noch Gesichter erkannt werden. (AZ)