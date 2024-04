Friedberg will Fairtrade-Kommune werden

Bis zum Herbst 2024 soll das Bewerbungsverfahren abgeschlossen sein. Diese Schritte sind notwendig, um die Auszeichnung zu bekommen.

Mering, Aichach und Pöttmes sind es bereits, der Landkreis Aichach-Friedberg bewirbt sich darum. Jetzt soll auch die Stadt Friedberg nachziehen und Fairtrade-Town werden. Darüber diskutierten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz. "Fairtrade-Städte fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene als Element einer gerechteren Weltordnung und als Ansatz, die Lebensverhältnisse im Globalen Süden zu verbessern und damit auch Fluchtursachen zu bekämpfen", erklärte Stephanie Posch von der städtischen Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Städtepartnerschaften. Hinzu komme, dass die Stadt Friedberg mit der Auszeichnung als Fairtrade-Kommune einen weiteren Schritt zum Entwicklungsziel "Nachhaltige Städte und Gemeinden" erreiche.

Fairer Kaffee in der Friedberger Stadtverwaltung

Posch erläuterte, dass Friedberg bereits viele Anforderungen für den Titel erfülle. Die Teilnahme an der Fairtrade-Städte-Kampagne ist kostenfrei. Für den Titel einer Fairtrade-Stadt muss eine Kommune nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel in allen Ebenen einer Kommune widerspiegeln. Zunächst brauche es den Ratsbeschluss zur Teilnahme an der Kampagne. Danach bildet sich eine Steuerungsgruppe aus mindestens drei Bereichen: Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, wie kirchliche Einrichtungen, Schulen, Vereine oder die lokale Agenda Gruppe. Sechs Geschäfte müssen mit fairen Produkten handeln, drei Gastrobetriebe faire Waren anbieten, eine Glaubensgemeinschaft, ein Verein und eine Schule seien ebenfalls Teil des Konzepts. Zudem benötige es vier Artikel in den Medien.

Friedberg will Fairtraid-Town werden und bewirbt sich nun um den Titel. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

"Die Stadtverwaltung selbst bietet bereits fair gehandelten Kaffee an, in vielen Gastronomiebetrieben ist das ebenfalls der Fall und es gibt sicherlich schon jetzt sechs Geschäfte mit fairen Produkten", führte Posch aus. An Schulen wäre es schon ein bisschen schwieriger, aber auch hier könne man sich mit fairen Bällen beteiligen.

Sobald die Steuerungsgruppe ihre Arbeit aufnimmt, kann die offizielle Registrierung bei der Fairtrade-Kampagne erfolgen, danach wird die Bewerbung erarbeitet und anschließend findet die Zertifizierung als Fairtrade-Kommune mit Überreichung der Urkunde statt. Bereits im April soll der Prozess gestartet werden, sodass eine im Herbst die offizielle Registrierung erfolgen könnte.

Fairtrade-Logo soll ein Anreiz für Friedberg sein

Posch setzte sich mit Nachdruck für die Bewerbung als Fairtrade-Kommunne ein: "Wir haben Verantwortung für unser Handeln." Sie zitierte zudem Molière mit den Worten: "Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun."

Florian Fleig (CSU) befürwortet zwar die Intention, doch fragte er: "Wozu brauchen wir das Logo?" Dagegen setzte Bürgermeister Roland Eichmann das Argument: "Nicht nur wegen des Logos, auch wegen der Verantwortung für einen fairen Handel, steht es uns als größter Stadt im Landkreis gut an, Teil dieser Kampagne zu werden."

Für Egon Stamp (Grüne) ist ebenfalls wichtig, dass dies nicht nur ein Schaufensterbeschluss ist, sondern ein Zeichen, dass es Friedberg ernst meint. "Vielleicht hilft uns dabei das Logo als Ansporn", meinte er und setze nach: "Mein Sohn wäre ohne das Seepferdchen-Abzeichen auch nicht so gerne ins kalte Wasser gesprungen."

In Mering hat man diesen Sprung bereits vor drei Jahren gewagt. "Es ist wichtig, das Bewusstsein für nachhaltiges und faires Handeln zu schärfen", sagt Michael Dudella, der in Mering einer der Sprecher der Fairtrade-Gemeinde ist. Die Kampagne vernetzt Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik und fördert den fairen Handel auf kommunaler Ebene. "Hinzu kommt, dass gerechte Produktionsbedingungen für kleinere Landwirtschaftsbetriebe und Hersteller gefördert werden", sagt Dudella. Aber auch die Gemeinde profitiert davon, denn es sei ein gutes Aushängeschild für eine Kommune, wenn sie sich für faire Bedingungen einsetze. So transportiere ein positives Image als weltoffene Gemeinde. "Darüber hinaus gibt es eine soziale Komponente", betont der Meringer Fairtrade-Gemeinde-Sprecher. So finden regelmäßige Treffen mit kommunalen Vereinen und Organisationen statt, um sich auszutauschen und über die Aktionen zu informieren. Alle zwei Jahre muss eine Fairtrade-Gemeinde sich wieder um den Titel bewerben. Mering hat es auch diesmal geschafft.