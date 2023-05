Friedberger Jugendliche schnuppern ins Arbeitsleben

Die neunten Klassen der Konradin-Realschule lernen eine Reihe von Handwerksbetrieben kennen.

Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Konradin-Realschule besuchen konnten im Rahmen des Tags des Handwerks Eindrücke in verschiedene Betriebe in Friedberg und Umgebung gewinnen.

Der Elternbeirat der Konradin-Realschule hatte unter der Führung von Claudia Brandstätter, Christine Sedlmeyr und Roman Graminger rund 150 Stellen in knapp 20 Handwerksfirmen von der Schreinerei über den Friseursalon bis zum Gasthaus organisiert. Die Schülerinnen und Schüler erstellten Prioritäten-Liste erstellen, auf deren Grundlage sie den einzelnen Unternehmen zugeordnet wurden. In den Betrieben war dann in erster Linie aktive Mitarbeit gefragt, sodass am Ende die Praktikantinnen und Praktikanten ihre gefertigten Produkte mit nach Hause nehmen durften, wie zum Beispiel hölzerne Topfuntersetzer, Brezen oder Muttertags-Kuchen.

Den Schülerinnen und Schüler hat es gefallen

Mirjam Schneider der Handwerkskammer Schwaben stattete einzelnen Betrieben einen Besuch ab, um sich von der Durchführung ein Bild zu machen. Ebenso kam später noch der Kreishandwerksmeister Robert Höck hinzu. Auch er war von der akribischen Planung und Organisation sehr begeistert. Im Nachgang werden nun noch die Schülerschaft wie auch die Betriebe darum gebeten, mit einem Fragebogen ihre jeweiligen Erfahrungen zu bewerten, doch der allgemeine Tenor sowohl seitens der Betriebe als auch seitens der Schülerinnen und Schüler war sehr positiv.

Falls es Betriebe in der Region gibt, die sich im nächsten Schuljahr an der Aktion „Tag des Handwerks“ an der Konradin-Realschule beteiligen möchten, können sie sich an Oliver Limmer (Oliver.Limmer@schule.bayern.de) wenden, der den Tag zusammen mit dem Elternbeirat organisiert. (AZ)