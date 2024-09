Friedberger Künstlerkreis präsentiert Vielfalt zeitgenössischer Kunst in der Archivgalerie

Mit einer kreativen Fusion aus Stilen, Techniken und Themen öffnet die Künstlergruppe um den bekannten Friedberger Künstler Petrus ihre Tore zur Ausstellung „Breit gefächert“ in der Archivgalerie. Sie verspricht eine breite Vielfalt an Kunstwerken und beweist einmal mehr, wie vielschichtig und dynamisch zeitgenössische Kunst sein kann. Vom abstrakten Expressionismus über die realistische Malerei bis hin zu moderner Skulptur – die Ausstellung zeigt die ganze Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen.

Viele Gäste trotzen in Friedberg dem nassen Wetter

Jeder Einzelne der kreativen Gruppe ist mit den verschiedensten Exponaten vertreten. So schnitzt Christiane Ossan Menschen und Menschlein, wie auch Tiere in unfassbarer Kleinheit. Tobias Freude, der in Friedberg bekannt durch die Buchstabenfolge am Wittelsbacher Schloss ist, zaubert aus Steinen Wortspiele. Seine Skulptur „One Heart“ aus Marmor begrüßt gleich am Eingang die vielen Gäste, die dem kalten und nassen Wetter getrotzt hatten.

Die dritte Bürgermeisterin von Friedberg, Claudia Eser-Schuberth, empfängt die rund 80 Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern mit den Worten: „Diese Ausstellung wird die Seele wärmen.“ Sie lädt ein: „Jeder Besucher kann seine eigene Reise durch die Ausstellung machen und immer wieder neue Verbindungen zwischen den Werken finden.“

Brigitte Kronschnabl zeigt in der farbenfrohen Ausstellung Kunst, die fast schwerelos wirkt. „Schöne Beute aus tiefem Wasser“ heißt ein Ouvre, das durch seine fantastischen Fabelwesen ins Auge sticht. Bei Gertie Huber dagegen holt auf abstrakte Weise ein Golfspieler zum Schlag aus. Martin Oster lässt die Welle rauschen. Seine kleinen Bilder sind in schwarz-weiß gehalten und gezeichnet, die Großen sind farbig und mit Acrylfarben gemalt.

Künstlerinnen aus Kissing und Augsburg

Doris Herschke lässt es menscheln. Sie malt abstrakt, aber immer sind auch Menschen in Aktion zu sehen. Petrus arbeitet mit Holz. Er formt Menschen in jeder Form, aber immer mit Ironie, Spaß, Freude, Zynismus und Liebe. Alles, was der Mensch so treibt, erschafft Petrus dreidimensional. Seinen besonderen Witz zeigt er mit seiner eigenen „Aphrodite“ auf einer Stele, die er bereits 13-mal verkauft hat.

Einen starken Kontrast bilden die farbintensiven bunten Hunde von Sophie Sandler. Ihre Pappmaché-Figuren explodieren förmlich in kräftigen Farben und dynamischen Pinselstrichen. „Meine Hunde sind wie eine visuelle Reise in mein Inneres“, erzählt sie lächelnd. Auch Fotokunst ist in der Ausstellung vertreten. Der Fotograf Tobias Maier zeigt eine Serie großformatiger Schwarz-Weiß-Fotografien, die designten Schmuck auf Körpern festhalten. Und zwar meistens aus Stahl.

Francesca Wiesmüller aus Augsburg sagt begeistert: „Es ist, als würde man durch verschiedene Welten spazieren“. Petrus, der seinen obligaten Hut trägt, stimmt ihr zu: „Wir wollten einen Raum schaffen, in dem verschiedene Kunstformen nebeneinander existieren und miteinander in Dialog treten.“

„Breit gefächert“ symbolisiert somit Offenheit und Vielfalt. Die Gruppe, bestehend seit aus neun Künstlern, hat sich bewusst dafür entschieden, keine thematischen Grenzen zu setzen. Stattdessen wurden die Mitglieder ermutigt, ihre ganz individuellen künstlerischen Positionen zu präsentieren. Auch die musikalische Umrahmung war eindrucksvolle Kunst. Die Sopranistin Karolin Stange überraschte mit einem britischen Lied aus dem 16. Jahrhundert und einer portugiesischen Melodie, die direkt ins Herz traf.

Öffnungszeiten: Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr.