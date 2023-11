Friedberger Kunstausstellung: Wie geht es weiter?

Plus 2019 fand die Schau zum letzten Mal statt. Nach Corona und dem Tod von Rose Maier Haid sucht die Stadt nach einem innovativen Konzept.

Die Jubiläumsschau war eigentlich bereits für das Jahr 2020 geplant. Zum 40. Mal sollte die Friedberger Kunstausstellung stattfinden - doch dann kam Corona. Auch ein zweiter Anlauf im Jahr darauf musste wegen der Pandemie abgesagt werden, 2022 gab es schließlich Kunstwerke zumindest wieder online zu sehen. Und jetzt stellt sich nach einer abermaligen Pause die Frage, wie es mit der Veranstaltung weitergeht. Kultur-Abteilungsleiter Frank Büschel holte sich im zuständigen Ausschuss des Friedberger Stadtrats die Zustimmung, die Ausstellung mit einem weiterentwickelten Konzept neu aufzulegen. 2025 findet sie voraussichtlich wieder statt.

1980 hatte es auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Albert Kling und der kürzlich verstorbenen Rose Maier Haid die erste Friedberger Kunstausstellung gegeben, die sich über die Jahre zu einer der großen regionalen Präsentationen entwickelte. Sie fand alljährlich mit verschiedenen Begleitaktionen in den Osterferien statt. Zuletzt hatten sich mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler aus Augsburg und dem Umland um eine Teilnahme beworben. Die Jury um Rose Maier Haid konnte daraus 78 Arbeiten auswählen, die im Foyer der Max-Kreitmayr-Halle präsentiert wurden.